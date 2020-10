Morta la nonnina volante, aveva scoperto il paracadutismo andando in pensione

La nonnina volante si è spenta in Inghilterra con alle spalle il record di ben 1139 lanci con il paracadute. Una donna incredibile che ha fondato anche un ente di beneficenza nel Galles per ragazzi autistici. Dilys Price era una insegnante in pensione di Cardiff morta all'età di 88 anni. Era considerata la paracadutista più anziana del mondo.

La passione per il volo la ha coltivata per sostenere una causa benefica, e all'età di 54 anni ha completato il suo primo salto per raccogliere fondi. Nei tre decenni successivi, ha accumulato 1.139 lanci in solitaria. IN Gran Bretagna era una specie di mito.

È stata la fondatrice anche di Touch Trust, un'organizzazione per aiutare le famiglie che hanno figli con disturbi dello spettro autistico. Nel 2003 ha ricevuto un premio a vita alla National Diversity Ceremony.

È stata anche onorata con il premio Pride of Britain nel 2017, ed è diventata il volto del marchio di moda Helmut Lang all'età di 86 anni.

Ultimo aggiornamento: 17:05

