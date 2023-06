La diga di Kakhova, nella zona controllata dagli ucraini della regione di Kherson, è stata fatta saltare dai russi. Lo ha dichiarato questa mattina il comando meridionale delle forze ucraine. E il consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, accusa Mosca di «ecocidio», affermando che le autorità regionali e nazionali stanno lavorando per assicurare la popolazioni locali dal rischio delle inondazioni. Inoltre Yermak sottolinea che l'azione di Mosca rappresenta una minaccia per la vicina centrale nucleare di Zaporizhzhia. Dall'altra sponda il Cremlino respinge le accuse e, anzi, incolpa Kiev dell'incidente. «La diga di Nova Kakhovka è stata parzialmente distrutta a causa di bombardamenti ucraini», ha affermato il ministero delle Emergenze russo, citato dall'agenzia Ria Novosti. Ma perché la diga è così cruciale? Qual è la sua importanza?

Dove si trova la diga di Kakhovka

La centrale idroelettrica di Kachovka è una centrale elettrica fluviale sul fiume Dnepr a Nova Kachovka, in Ucraina. Kachovka è una città portuale situata sulla riva meridionale dell'omonimo bacino idrico. Lo scopo principale della diga è la produzione di energia idroelettrica, l'irrigazione e la navigazione. È la sesta e ultima diga della cascata del Dnepr

Perché è importante

La diga è alta 30 metri e larga centinaia di metri. Fu costruita nel 1956 come parte della centrale idroelettrica di Kakhovka. L'enorme serbatoio d'acqua contiene all'incirca lo stesso volume del Great Salt Lake nello Utah. Lo scoppio della diga potrebbe causare l'inondazione di un muro d'acqua negli insediamenti sottostanti, tra cui Kherson, che le forze ucraine hanno riconquistato alla fine del 2022. L'acqua del bacino rifornisce la penisola di Crimea a sud, annessa dalla Russia nel 2014, e la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, a nord. Aiuta anche ad alimentare la centrale idroelettrica di Kakhovka. La distruzione della diga si aggiungerebbe ai continui problemi energetici dell'Ucraina, dopo che la Russia ha passato settimane all'inizio di quest'anno a prendere di mira infrastrutture vitali. Distruggerebbe anche il sistema di canali che irriga gran parte dell'Ucraina meridionale, inclusa la Crimea.

Le conseguenze

Energoatom, la compagnia statale ucraina di energia nucleare, ha risposto al danno alla diga, affermando che «potrebbe avere conseguenze negative per la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma la situazione è sotto controllo». Energoatom ha spiegato che i livelli dell'acqua «in rapida diminuzione» nel bacino idrico rappresentano una «minaccia aggiuntiva per la centrale nucleare di Zaporizhzhia temporaneamente occupata». Per ora, tuttavia, lo stagno di raffreddamento della centrale nucleare era pieno.

L'acqua del bacino idrico di Kakhovsky è necessaria affinché la stazione riceva energia per i condensatori delle turbine e i sistemi di sicurezza dello ZNPP. La vasca di raffreddamento della stazione è al momento piena: alle 8:00 il livello dell'acqua è di 16,6 metri, sufficiente per le esigenze della stazione. Energoatom monitora la situazione e segue le azioni dei lavoratori della ZNPP insieme ad altre organizzazioni internazionali presenti nello stabilimento, in particolare l'AIEA.