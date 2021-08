La Danimarca: «Il virus non è più una minaccia, è sotto controllo». Via tutte le restrizioni dal 10 settembre

Epidemia sotto controllo in Danimarca dove si apprestano a rimuovere tutte le restrizioni imposte dal coronavirus. Sarebbe stato impossibile senza una vaccinazione capillare.

Le misure saranno revocate a partire dal 10 settembre perché la malattia non sarà più considerata «una minaccia» per la società. «L'epidemia è sotto controllo, abbiamo tassi di vaccinazione record. Per questo, il 10 settembre, potremo abbandonare le regole speciali che abbiamo dovuto introdurre nella lotta al Covid-19», ha affermato il ministro della Sanità Magnus Heunicke citato in un comunicato stampa. «Non siamo fuori dall'epidemia», ha sottolineato, assicurando però che il governo «non esiterà ad agire rapidamente se la pandemia metterà nuovamente a repentaglio le funzioni essenziali della società». «Le regole speciali della legge sull'epidemia non dovrebbero essere la nuova normalità nella società», ha scritto in un tweet.

APPROFONDIMENTI LA MAPPA Pandemia, la classifica dei Paesi dove viene gestita meglio: prima la... IL CONTAGIO Cornovaglia, quasi 5000 positivi dopo un festival: per accedere era... LE NOVITA' Green pass a 12 mesi e l'ipotesi terza dose: oggi le decisioni... IL CASO Sicilia zona gialla, nell'isola i non vaccinati sono il 25% oltre... COVID «Indice Rt in lieve calo», nessuna Regione ad alto... LAZIO Lazio, rientri dalle vacanze: raddoppiano i positivi, ferie trascorse... IL MONITORAGGIO Vaccino, ancora 3,5 milioni di over 50 senza copertura. «E il... MONDO Variante Delta, tornano i contagi a Wuhan: test su 11 milioni di... INPS Pensioni, la flat tax al 7% è un flop e non attrae gli... LO SCENARIO Vaccino, ormai a un passo dall’immunità di gregge: 7... IL VIROLOGO Covid, Pregliasco: «Ci saranno due pandemie: dei vaccinati...

Questo in basso è il grafico che mostra l'andamento quotidiano dei nuovi casi Covid in rapporto a un milione di persone.

Nel marzo 2020, la Danimarca era stato uno dei primi Paesi a istituire un regime di semi-lockdown con la chiusura di scuole e attività non essenziali. Dopo un primo allentamento delle misure poche settimane dopo, aveva nuovamente stretto gradualmente la vite da agosto 2020 con un nuovo confinamento a Natale. Da allora il Paese si è gradualmente riaperto. Il 14 agosto, l'uso della mascherina obbligatoria è scomparso dai mezzi pubblici, unico luogo dove era ancora obbligatorio. L'obbligo di esibire il green pass nei locali notturni - che riaprono il 1 settembre - e durante i grandi eventi scomparirà il 10 settembre. Era già previsto che il «coronapass» non fosse più richiesto nei ristoranti, nei centri sportivi e nei parrucchieri dal 1 settembre. Più del 70% della popolazione del paese scandinavo di 5,8 milioni è completamente vaccinato.

«Possiamo dire addio alle mascherine su autobus, treni e metropolitana», aveva annunciato il ministro dei trasporti Benny Engelbrecht. La revoca sull'uso della mascherina era originariamente prevista per il primo settembre. Ma già da metà agosto le autorità sanitarie hanno allentato le norme sul distanziamento sociale dopo che oltre il 60 per cento della popolazione ha ricevuto la doppia dose di vaccino.