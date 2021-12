Covid, Danimarca primo Paese Ue ad autorizzare la pillola Merck per le cure

Una piccola svolta nella lotta alla pandemia: la Danimarca è diventata da oggi il primo Paese dell'Unione Europea ad autorizzare il trattamento anti-Covid molnupiravir messo a punto dal gruppo farmaceutico americano Merck. Commercializzato con il nome di Lagevrio, questo farmaco sotto forma di compresse è stato approvato a metà novembre dall'Ema in via d'urgenza. Lagevrio è autorizzato da novembre nel Regno Unito e in fase di autorizzazione negli Stati Uniti.

