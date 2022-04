Cristiano Ronaldo, morto uno dei gemelli durante il parto: «Ti ameremo per sempre»

Lutto per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. La coppia, attravreso un post su Instagram, ha annunciato la morte di uno dei due gemelli avvenuta durante il parto. «È con la nostra più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro bambino è morto. È il dolore più grande che ogni genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un pò di speranza e di felicità». La Rodriguez era in dolce attesa. Il bimbo purtroppo non ce l'ha fatta, mentre la bambina è riuscita a venire alla nascita. «Ringraziamo medici e infermieri per tutta la loro assistenza e supporto. Siamo tutti devastati da questa perdita e chiediamo gentilmente la privacy in questo momento molto difficile. Il nostro bambino, tu sei il nostro angelo. Noi ti ameremo per sempre», firmato Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez.

Il campione portoghese ha cinque figli: il primo, Cristiano Ronaldo junior (detto Cristianinho) nato nel 2010, nel 2017 i gemelli Mateo ed Eva, nello stesso anno Alana Martina avuta da Georgina, unica madre ufficialmente conosciuta e riconosciuta dopo i tre eredi arrivati con due maternità avvolte dal segreto. E ora l'ultima arrivata.