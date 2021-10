Covid, proroga al 15 dicembre delle misure di ingresso in Italia da Paesi terzi

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza di proroga al 15 dicembre delle misure di ingresso in Italia da Paesi terzi. Gli ingressi da India e Brasile vengono equiparati agli altri Paesi extraeuropei. Lo rende noto lo stesso ministero. Per gli ingressi da India e Brasile saranno dunque necessari l'esecuzione di un tampone entro 72 ore dalla partenza da questi Paesi, l'isolamento fiduciario di 10 giorni all'arrivo in Italia e la compilazione del modulo 'PLF' o 'Passenger Locator Form', modulo di localizzazione del passeggero, compilato in formato digitale.