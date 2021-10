Covid, in Serbia non ci saranno nuove restrizioni: «Vaccino unica vera soluzione»

In Serbia non ci saranno nuove restrizioni. Ad annunciarlo è stata la premier Ana Brnabic ha detto che si è deciso di proseguire con le misure già in vigore, ritenendo che l'unico mezzo veramente efficace e risolutivo contro il coronavirus sia la vaccinazione. La componente medica dell'unità di crisi, ha osservato Brnabic, aveva proposto di introdurre per almeno dieci giorni il divieto di raduno con più di cinque persone, di chiudere negozi e attività commerciali alle 17 ad eccezione dei servizi essenziali e di prima necessità - alimentari, farmacie, carburanti. E di introdurre un pass vaccinale in caso di risultati positivi con una sensibile riduzione dei contagi. Si è deciso tuttavia di non procedere con tali misure poiché, ha spiegato la premier, si avrebbe certo una riduzione dei contagi, ma al tempo stesso verrebbe frenata ulteriormente la campagna vaccinale.

«La soluzione esiste ed è la vaccinazione, l'unica risposta davvero efficace contro la pandemia, è necessario raggiungere l'immunità di massa e porre fine a tale situazione», ha detto la premier. Restano quindi in vigore le misure già adottate da tempo - mascherina al chiuso e all'aperto laddove non si possa rispettare il distanziamento, igienizzazione delle mani. Brnabic ha ribadito l'insoddisfazione per la percentuale di immunizzati nel Paese - poco più del 53%, e solo il 22,7% dei giovani fino a 30 anni. La Serbia, al pari degli altri Paesi della regione, è interessata da una sensibile ripresa della pandemia, e il bilancio delle ultime 24 ore è stato di 7.190 contagi e 51 decessi (su una popolazione di 7 milioni di abitanti). I pazienti in terapia intensiva sono 269.

