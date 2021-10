Vaccini, l'Argentina autorizza Moderna per gli over 12 anni

In Argentina arriva dal governo l'autorizzazione ufficiale per la somministrazione del vaccino anti Covid Moderna per gli over 12. «Si autorizza per le persone di età superiore ai 12 anni, in emergenza, il vaccino Spikevax (mRNA-1273), sviluppato da Laboratorio ModernaTX Inc secondo le disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge n. 27.573, in conformità con le raccomandazioni dell'ANMAT (Amministrazione nazionale dei farmaci, degli alimenti e delle tecnologie mediche)», recita la risoluzione citata dall'agenzia Telam.

L'Anmat ha presentato «l'elenco dei paesi e delle organizzazioni che hanno autorizzato in emergenza il prodotto», si legge nel testo, dove si riporta che il prodotto è autorizzato, tra gli altri, da Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Israele, Unione Europea e Organizzazione Mondiale della Sanità. Alla fine di luglio, il governo di Alberto Fernandez ha annunciato che il Paese avrebbe iniziato a vaccinare i minori di età compresa tra 12 e 17 anni con comorbilità utilizzando le dosi di Moderna donate dal governo degli Stati Uniti. La decisione è stata adottata dopo che l'Agenzia europea per i medicinali ha autorizzato l'applicazione sui minori dei vaccini del laboratorio nordamericano.