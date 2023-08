Corridoio di Suwalki, la Polonia superpotenza della Nato: tank e lanciarazzi nella più grande parata degli ultimi decenni

La più grande parata militare degli ultimi decenni. Non è un caso, per la Polonia, che sia arrivata proprio in questo momento, quando al confine con la Bielorussia, nel corridoio di Suwalki, aumentano le tensioni. Il ministero della Difesa polacco ha affermato che la celebrazione della Giornata dell'esercito polacco hanno messo in mostra 200 unità di equipaggiamento militare polacco e straniero, 92 aerei e 2.000 soldati.

L'arsenale

La parata ha mostrato alcune delle più recenti tecnologie che la Polonia ha nel suo arsenale: carri armati M1A1 Abrams fabbricati negli Stati Uniti, carri armati sudcoreani K2 e obici semoventi K9, lanciarazzi HIMARS, obici semoventi Krab, oltre a Patriot di fabbricazione statunitense e sistemi di batterie missilistiche, che fanno parte del sistema di difesa aerea polacco "WISŁA".

Gli investimenti

La Polonia è diventata una delle principali potenze militari europee negli ultimi anni dopo aver investito miliardi in nuove attrezzature in seguito alla decisione della Russia di annettere la Crimea nel 2014.

Anche il peso diplomatico di Varsavia è cresciuto sulla scia del ruolo che ha svolto nel sostenere l'Ucraina dopo l'invasione di Mosca.

Il corridoio di Suwalki

La scorsa settimana, la Polonia ha annunciato il dispiegamento di migliaia di truppe aggiuntive al suo confine orientale mentre cresce la preoccupazione per la presenza dei mercenari Wagner in Bielorussia. La Polonia confina non solo con l'Ucraina e la Bielorussia, ma anche con la semi-exclave russa di Kaliningrad. «Mettendo in scena una massiccia dimostrazione di potere martedì, Varsavia sta inviando un messaggio per Russia e la Bielorussia», è il pensiero degli esperti.

La dimostrazione

«È una specie di strategia sovietica. La Russia fa il suo l'8 maggio, i bielorussi anche, così come la Corea del Nord, l'Iran. Gli stati avversari vedono queste parate come una dimostrazione di forza, la Polonia fa lo stesso», ha detto alla CNN Edward Arnold, ricercatore presso il think tank britannico sulla sicurezza RUSI.

Il ruolo nella Nato

La Polonia ha notevolmente aumentato l'importo che spende per la difesa negli ultimi anni, da meno del 2% del suo Pil nel 2014 al 4% di quest'anno, secondo le statistiche ufficiali della Nato. Ciò lo rende il paese che spende di più in termini di quota del Pil, al di sopra degli Stati Uniti. Fondamentalmente, oltre il 50% degli investimenti della Polonia è in nuove attrezzature e ricerca e sviluppo. «Se tutti questi diversi piani di approvvigionamento verranno confermati, diventeranno la superpotenza militare europea dell'Ue e della Nato - ha detto Jamie Shea, ex funzionario della Nato, professore di strategia e sicurezza all'Università di Exeter, in Inghilterra. «Secondo un calcolo, se acquistano tutti i carri armati dagli Stati Uniti, i carri armati Abrams e i carri armati che hanno ordinato dalla Corea del Sud, oltre a modernizzare ciò che hanno al momento, avranno più carri armati della Francia, Germania, Italia e Regno Unito messi insieme».

La Polonia acquisterà dall'Italia 22 elicotteri multiruolo. Dispiegati 10mila soldati alla frontiera con la Bielorussia

La tensione al confine

I recenti avvenimenti in Bielorussia hanno dimostrato che i rischi che la Polonia sta affrontando non sono puramente ipotetici, spiega la Cnn. A novembre, due persone sono state uccise nella Polonia orientale, a circa quattro miglia (6,4 chilometri) a ovest del confine ucraino, da un missile ucraino che si difendeva dal fuoco russo in arrivo. Funzionari ucraini e polacchi hanno descritto il fatto come un incidente e hanno accusato l'aggressione russa della loro morte. La Russia ha usato la Bielorussia come punto di partenza quando ha lanciato la sua invasione su vasta scala dell'Ucraina nel febbraio 2022. Più recentemente, migliaia di combattenti mercenari Wagner sarebbero stati inviati lì il mese scorso come parte di un accordo per porre fine all'insurrezione armata del gruppo contro il Cremlino. Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha chiesto alle milizie Wagner di aiutare ad addestrare l'esercito del suo paese, e all'inizio di questo mese le due forze hanno tenuto esercitazioni congiunte vicino al confine polacco. È stato durante queste esercitazioni che Varsavia ha accusatso due elicotteri bielorussi di aver violato lo spazio aereo polacco.