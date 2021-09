Corea del Nord contro Usa: con Aukus rischio corsa ad armi nucleari

Lo scorso 16 settembre gli Stati Uniti hanno firmato insieme a Regno Unito e Australia l'accordo Aukus, la nuova alleanza nell'Indo-Pacifico. Nelle ultime ore il patto è costato alcune critiche dalla Corea del Nord, secondo cui la fornitura a Canberra di otto sottomarini a propulsione atomica (parte dell'accordo) potrebbero innescare la «corsa agli armamenti nucleari» nella regione. «Si tratta di atti estremamente indesiderabili e pericolosi che sconvolgeranno l'equilibrio strategico nella regione Asia-Pacifico e innescheranno una catena di corsa agli armamenti nucleari», ha riportato l'agenzia ufficiale Kcna, citando un funzionario del ministero degli Esteri. In più, «questo dimostra che gli Stati Uniti sono i principali colpevoli del rovesciamento del sistema internazionale di non proliferazione nucleare».

Sottomarini e la battaglia del Pacifico, Xi avverte gli Stati Uniti: «Nessuna interferenza»

Mercoledì, la Corea del Nord ha lanciato due missili balistici a corto raggio in mare, con Seul che ha testato con successo nello stesso giorno un missile balistico lanciato da un sottomarino, diventando il settimo Paese al mondo a vantare tale tecnologia. L'ondata di test missilistici e accordi di difesa nel Pacifico hanno evidenziato una corsa agli armamenti regionale che si sta intensificando man mano che cresce la rivalità tra Cina e Stati Uniti. «È abbastanza naturale che i Paesi vicini, inclusa la Cina, abbiano condannato queste azioni come irresponsabili, mettendo a rischio la pace e la stabilità della regione», ha affermato il funzionario nordcoreano. La nuova alleanza di difesa Australia-Gran Bretagna-Usa voluta dal presidente Joe Biden è ampiamente vista come volta a contrastare l'ascesa di Pechino. «L'atteggiamento di doppio gioco degli Stati Uniti diventa ancora più pronunciato ed erode la norma e l'ordine internazionali universalmente accettati e minaccia seriamente la pace e la stabilità del mondo», ha proseguito il funzionario del Nord, secondo cui Pyongyang «intraprenderà sicuramente un'azione corrispondente nel caso in cui l'accordo abbia anche un piccolo impatto negativo sulla sicurezza del nostro Paese».