Corea del Nord, epidemia enterica per 800 famiglie. I sanitari: «Potrebbe essere colera o tifo»

Dopo il Covid, è allarme in Corea del Nord per una «epidemia enterica acuta», che si è diffusa dalla città di Haeju, nella provincia dello Hwanghae Meridionale. Secondo quanto riportano i media statali, sono almeno 800 le famiglie colpite da questo virus che interessa l'apparato gastrointestinale e che secondo gli esperti sanitari potrebbe essere colera o tifo. Il nuovo focolaio, segnalato per la prima volta giovedì, mette ulteriormente a dura prova il paese già colpito dall'emergenza sanitaria legata all'ondata di infezioni da Covid-19.

At least 800 families in the South Hwanghae Province of North Korea are battling an unidentified intestinal disease in addition to a COVID-19 outbreak.



The disease is thought by South Korean officials to be either Cholera or Typhoid.#NorthKorea https://t.co/PCScjDC6pj

