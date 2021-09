Cina, via a International Photography Festival: la kermesse a Pingyao, nello Shanxi

Ha preso il via a Pingyao la ventunesima edizione del Pingyao International Photography Festival, nella città della provincia settentrionale cinese dello Shanxi, nota per essere annoverata nel patrimonio culturale mondiale dell'Unesco per la sua architettura antica ben conservata. All'insegna del tema "Wonderful World and Beautiful China" (Splendido mondo e bellissima Cina), l'appuntamento di quest'anno del festival che celebra la fotografia internazionale ha attirato più di 8.000 opere realizzate da 1.679 fotografi provenienti da 26 Paesi e regioni che verranno esposte nel corso di 18 eventi espositivi. Poiché quest'anno ricorre il 100esimo anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese (Pcc), la kermesse presenterà anche una mostra con 100 foto realizzate da 100 fotografi incentrata sulla storia del Pcc nell'ultimo secolo.

Cina, espositori a Ciftis impressionati da Shougang: l'area è ora sede delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022

Il comitato organizzatore ha precisato che per via dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, l'edizione del 2021 si svolgerà principalmente online. Inaugurato nel 2001, il festival annuale ha attratto fotografi da più di 100 Paesi e regioni ed è considerato quale un'importante tappa per la comunicazione interculturale.