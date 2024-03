Degli oltre 1340 km tra Russia e Finlandia, un punto è più a rischio degli altri. È quello della Repubblica di Carelia. «Forniremo tutta l'assistenza possibile per lo spiegamento di militari russi nella regione», indica il capo della regione Artur Parfenchikov, commentando l'ordine del ministro della Difesa russo Sergei Shoigu di creare un corpo d'armata. Da quanto il paese scandinavo è entrato nella NATO, lo scorso 4 aprile, i rapporti si sono incrinati tra la regione al confine (ora russa) ed Helsinki si sono incrinati.

Cosa succede se la Finladia reclamasse quest'area che un tempo faceva parte del suo territorio?

La nuova armata russa

L'annuncio è stato dato da Shoigu, il ministro della difesa russo, a fine gennaio. Il generale ha riferito Mosca ha formato un corpo d'armata in Carelia, al confine con la Finlandia. Il capo della Repubblica di Carelia Artur Parfenchikov ne ha confermato la formazione a luglio. Il personale per le future unità viene selezionato sia tra i residenti della Carelia che in altre regioni della Russia. "Le unità careliane proteggeranno i confini della nostra Patria qui, in direzione nord-ovest", ha detto il commissario militare della Carelia Andrey Artemyev.

Le tensioni

“Oggi vediamo che gli americani stanno creando zone di tensione lungo tutto il perimetro del confine russo - ha proseguito Parfenchikov -. La Finlandia non si è fatta da parte. A quanto pare, la linea di rapporti di buon vicinato creata dai presidenti Paasikivi e Kekkonen non è più adatta ai nostri partner finlandesi. E molto probabilmente coloro che stanno dietro di loro. Naturalmente ci rammarichiamo che i finlandesi non abbiano approfittato del nostro percorso verso la smilitarizzazione delle relazioni, non lasciandoci altra scelta”.

Il report degli 007 lituani

A confermare la creazione di un nuovo corpo d'armata sono gli 007 lituani. «Queste nuove formazioni possono essere create in tempi relativamente brevi - spiegano i servizi segreti nell'ultimo report -, ma la costruzione delle infrastrutture necessarie e l'equipaggiamento delle unità con il personale e gli armamenti richiesti richiederanno almeno diversi anni». Da cosa dipende il tempo che richiederà questa trasformazione? Dall'andamento, dalla durata e dall'esito della guerra in Ucraina.

La questione della Carelia

È il 1940. La Finlandia cede i territori all'Unione Sovietica dopo la Guerra d'Inverno. Così viene indicato nel trattato di pace di Mosca. La maggior parte dei cittadini finlandesi viene evacuata dalle aree cedute. Ma la maggior parte di loro torna durante la guerra di continuazione. Alla fine, però, nel 1944 la zona viene nuovamente evacuata. Helsinki prova a fare pressione sulla Russia durante la Guerra fredda. Il politico finlandese (di origine careliana) Johannes Virolainen preme per il ritorno. Il presidente Urho Kekkonen cerca anche di riacquisire l'area. ma non ha successo e il dibattito pubblico si estingue negli anni '70.

La posizione di Helsinki

La posizione ufficiale della Finlandia è che i confini possono essere modificati attraverso negoziati pacifici. Ma al momento non è stato ritenuto necessario tenere negoziati aperti, poiché la Russia non ha mostrato alcuna intenzione di restituire le aree cedute o di discutere la questione.

Le rivendicazioni

Non tutti si sono "arresi" alla Russia. Come la Karjalan Liitto, organizzazione finlandese che promuove la cultura e la storia della Carelia. Si tratta di un gruppo di interesse di sfollati careliani che spera che la Carelia diventi (prima o poi) di nuovo parte della Finlandia.

I sondaggi

Secondo gli ultimi sondaggi, circa il 26% al 38% dei finlandesi vorrebbe vedere la Carelia tornare sotto il controllo finlandese. Mentre tra il 51% al 62% si opporrebbe a tale mossa. Perché? I costi. Il tenore di vita sul lato russo del confine è molto più basso che su quello finlandese.