Kate Middleton e il principe William non parteciperanno alle celebrazioni per la Pasqua, dove in molti speravano di rivedere la principessa malata di tumore. In un primo momento, quando è stata annunciata l'operazione, era stato comunicato che Kate sarebbe tornata a partecipare agli impegni ufficiali dopo Pasqua. Ma oggi i principi del Galles sono stati visti lasciare la loro casa di Windsor in elicottero, diretti ad Anmer Hall, nel Norfolk, dove passeranno le festività insieme ai loro tre figli.

La Pasqua

Nelle tradizionali celebrazioni pasquali a Windsor forse vedremo Re Carlo, che dovrebbe partecipare (anche se il tutto avverrà in forma ridotta), ma di certo non William né Kate. «La principessa tornerà ai suoi impegni ufficiali quando avrà il via libera del suo team medico. E' di buonumore e impegnata a recuperare le forze appieno», ha spiegato una fonte.

Anmer Hall, cos'è la casa nel Norfolk

La magione di Norfolk è la residenza di campagna di William e Kate, regalata dalla regina Elisabetta quando si sono sposati. Costruita nel 1802, è stata ristrutturata più volte: l'ultima nel 2021 proprio da William e Kate, con dei lavori costati 1 milione e mezzo. Anmer Hall si trova a cinque minuti da Sandringham House, casa di campagna del re Carlo III e della regina Camilla, dove tradizionalmente i reali celebrano il Natale.