Bugiardo della lotteria: dice di aver vinto 190 milioni di euro (e si nasconde con la fidanzata)

In Gran Bretagna è stato già definito «il bugiardo della lotteria». Rob Strain, 33enne di Newcastle, ha detto a famiglia e amici di essere il vincitore segreto del jackpot EuroMillions da 171 milioni di sterline (circa 190 milioni di euro) di cui in Inghilterra si parla da giorni. Il problema è che si è inventato tutto. Una storia completamente costruita senza apparente motivo: in alcuni messaggi ha scritto alla famiglia che si sarebbe nascosto già pochi minuti dopo il sorteggio del 23 settembre, vantandosi di essere il vincitore del terzo montepremi più alto di tutti i tempi.

Strain è un operaio che era rimasto dopo aver perso il lavoro durante la pandemia. Ha cominciato a pubblicare la sua foto accanto a case di lusso (che per ovvi motivi non poteva comprare) e raccontava di aver acquistato auto da centinaia di migliaia di sterline. Lo stratatemma è stato svelato quando diverse persone vicine al finto-miliardario hanno scoperto che lui e la sua ragazza in realtà stavano prendendo in prestito denaro.

Il tentativo di fuga

L'azienda della lotteria Camelot ha confermato che la storia del jackpot del 33enne era «sospetta». Questo perché i vincitori possono ottenere i soldi rapidamente una volta convalidato il biglietto. Hanno detto che un titolare del biglietto nel Regno Unito aveva raccolto e rivendicato i soldi. Un portavoce ha detto: «È molto insolito comportarsi in questo modo. La maggior parte delle persone starebbe semplicemente scioccata e inizierebbe a pianificare il proprio futuro, piuttosto che gridarlo a tutti».

«È stato a vedere tre ville, di cui una per 3,9 milioni di sterline. Ha detto che forse non faceva al caso suo e ci avrebbe pensato su. E si vantava di acquistare delle Bentley». Alcune fonti hanno raccontate al Daily Mail che i sospetti sono cominciati quando ha chiesto ad una donna in un negozio di prendere in prestito la sua roulotte per due settimane, per nascondersi.