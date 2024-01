Boeing 737 Max 9, trovati bulloni del portellone allentati anche su altri aerei dell'Alaska Airlines: ecco i risultati delle ispezioni

L'esplosione in volo del portellone del Boeing 737 Max 9 della Alaska Airlines poteva non rimanere un caso isolato.

Il motivo? I risultati delle ispezioni della Federal Aviation Administration hanno evidenziato come anche altri aerei dello stesso modello della compagnia riportavano l'allentamento dei bulloni che tengono la porta agganciata alla fusoliera. A confermarlo ci sono le parole dell'amministratore delegato di Alaska Airlines che ha ammesso come molti aerei presentassero quella stessa problematica.

#alaska #aereo #incidente #aereo ♬ Suspenseful and tense orchestra(1318015) - SoLaTiDo @ilmessaggero.it Un aereo della Alaska Airlines, un Boeing 737 MAX 9, è stato costretto a un atterraggio di emergenza poco dopo il decollo da Portland, Oregon, a causa del distacco di un finestrino e di una porzione di parete. Il volo, diretto in California con 174 passeggeri e sei membri dell'equipaggio a bordo, è rientrato all'aeroporto di Portland alle 17:26, ora locale. Le immagini sui social media documentano l'incidente. La Federal Aviation Administration ha avviato un'indagine sulla situazione. #ilmessaggero

Boeing 737 Max, l'altro difetto di produzione (poi risolto): 6 dispositivi di fissaggio allentati sul lato opposto al portellone esploso

Il Ceo di Alaska Airlines

In un'intervista esclusiva con il corrispondente senior di NBC News Tom Costello, il CEO di Alaska Airlines Ben Minicucci ha discusso i risultati delle ispezioni della sua compagnia dell'incidente del 5 gennaio, in cui un pannello su uno dei suoi jet Max 9 è esploso a mezz'aria su un volo che trasportava 177 persone. «Sono più che frustrato e deluso», ha detto. «Sono arrabbiato. Questo è successo all'Alaska Airlines. È successo ai nostri ospiti ed è successo alla nostra gente. E la mia richiesta a Boeing è cosa faranno per migliorare i loro programmi di qualità internamente».

Le ispezioni

In seguito all’incidente, la Federal Aviation Administration ha ordinato la messa a terra di tutti gli aerei Boeing Max 9 e ha avviato un’indagine sulla sicurezza. L'agenzia ha inoltre annunciato un audit della linea di produzione e dei fornitori del Max 9 di Boeing «per valutare la conformità di Boeing alle procedure di qualità approvate». Sta inoltre sottoponendo Boeing, così come i suoi fornitori terzi, a un ulteriore monitoraggio rafforzato.

I controlli di qualità

L'incidente ha anche spinto i legislatori a chiedersi se i sistemi di controllo qualità della Boeing siano adeguati. «Dati i precedenti tragici incidenti dell'aereo Boeing 737 Max, siamo profondamente preoccupati che i bulloni allentati rappresentino un problema sistemico con le capacità della Boeing di produrre aeroplani sicuri», hanno scritto in precedenza i senatori Ed Markey, JD Vance e Peter Welch al CEO della Boeing Dave Calhoun questo mese.

Il ritorno in volo

Non esiste ancora un calendario per la rimessa in servizio degli aerei prodotti dalla Boeing perché la FAA non ha ancora emesso ordini di manutenzione specifici necessari per farlo. Di conseguenza, Alaska Airlines, la cui flotta aveva la più alta percentuale di aerei Max 9 tra tutte le principali compagnie aeree, ha passato settimane a cancellare e riorganizzare il suo programma, lasciando migliaia di passeggeri a correre.

I controlli interni

Minicucci ha affermato che spetta ora a Boeing l’onere di mostrare come migliorerà il proprio controllo di qualità e preverrà il verificarsi di tali incidenti in futuro. Ma per estrema cautela, ha detto, Alaska Airlines sta incorporando una propria ulteriore supervisione sulla linea di produzione della Boeing. «Stiamo inviando i nostri addetti all'audit per verificare i loro sistemi e processi di controllo qualità per garantire che ogni aereo che esca da quella linea di produzione e che arrivi in Alaska abbia i più alti livelli di eccellenza e qualità», ha affermato.

United Airlines

Il CEO di United Airlines, Scott Kirby, ha dichiarato mercoledì in un'intervista alla CNBC che sta ora contemplando un futuro per la sua flotta senza il Boeing 737 Max 10, una versione più recente del popolare jet. La compagnia ha affermato di aver trovato ulteriori bulloni allentati sui suoi aerei Max 9. Minicucci ha detto a Costello della NBC che mentre Alaska Airlines «stava progettando di acquistare i Max 10», la compagnia valuterà ora «quale sia il miglior piano strategico a lungo termine per il mix della flotta dell'Alaska» una volta che l'aereo sarà certificato.

La posizione di Boeing

In una dichiarazione a NBC News, Boeing ha dichiarato: «Abbiamo deluso i nostri clienti delle compagnie aeree e siamo profondamente dispiaciuti per il significativo disagio subito da loro, dai loro dipendenti e dai loro passeggeri. Stiamo agendo su un piano globale per riportare questi aerei in servizio in sicurezza e per migliorare la nostra qualità e le prestazioni di consegna. Seguiremo l’esempio della FAA e supporteremo i nostri clienti in ogni fase del percorso».