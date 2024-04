Biden-Xi Jinping, la telefonata: «Usa preoccupati da collaborazione con Mosca». La Cina: «Questione Taiwan è linea rossa insormontabile»

Telefonata tra il presidente Usa Joe Biden e il leader cinese Xi Jinping. I duehanno discusso i rapporti bilaterali fra i due Paesi.

Biden-Xi, la telefonata



Joe Biden ha ribadito al presidente cinese Xi Jinping che gli Stati Uniti rispettano il principio dell'Unica Cina, durante la loro conversazione telefonica. Lo ha riferito un funzionario dell'amministrazione americana. Joe Biden ha sollevato con il presidente cinese le preoccupazioni americane sulla cooperazione di Pechino con la Russia per ricostruire l'industria militare di base di Mosca.

La questione Taiwan

La questione di Taiwan «è la prima linea rossa insormontabile nelle relazioni sino-americane». Il presidente cinese Xi Jinping nella telefonata avuta in serata con l'omologo Usa Joe Biden ha assicurato che «non lasceremo che le attività separatiste, la connivenza esterna e il sostegno alle forze dell'indipendenza di Taiwan restino incontrollati». Pertanto, ha aggiunto Xi nel resoconto della Xinhua, «ci auguriamo che gli Stati Uniti mettano in pratica la dichiarazione positiva del Presidente di non sostenere l'indipendenza di Taiwan».