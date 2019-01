Bimbo nel pozzo, l'ultima speranza: 15 ore per scavare un nuovo tunnel

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si scava ancora per tentare di salvare il piccolo Julen, il bimbo di due anni caduto in un pozzo domenica scorsa a Totalàn, nei pressi di Malaga. L'ultimo tentativo è un tunnel verticale che dovrebbe essere realizzato in 15 ore: l'obiettivo è riuscire a raggiun gere la rofondità di 72 metri, dove potrebbe essere Julen, e poi scavare in orizzontale per unire il tunnel al pozzo. Il responsabile Garcia Vidal ha fatto sapere che «si lavora 24 ore su 24 ma il sottosuolo è estremamente duro e complesso da perdorare. La speranza è riuscire a raggiungere Julen prima di lunedì.