Sydney, quattro bambini travolti e uccisi da un ubriaco: stavano giocando sul marciapiede, tre erano fratelli

Ultimo aggiornamento: 09:58

da un uomo completamenteal volante di un furgoncino che li ha investiti mentre erano su un marciapiede di Sydney . Un quinto bimbo è stato ricoverato in condizioni critiche ed è in coma, altri due sono in ospedale ma in condizioni stabili. Alla guida, un uomo di 29 anni che è stato immediatamente arrestato con l'accusa diLe vittime avevano tra i 9 e i 13 anni e, 13 anni,, 12 anni e, 9 anni.Con loro la cuginetta,di 11 anni.Strazianti le parole del padre dei tre fratelli: «Mi chiamo Daniel Abdallah. Ho una moglie, Leila, e sei bellissimi bambini con cui sono stato benedetto. Ieri ho perso tre dei miei figli», ha detto tra le lacrime. «Tutto quello che voglio dire è per favore, guidatori, state attenti. Questi ragazzi stavano camminando innocentemente, godendosi la reciproca compagnia. Questa mattina mi sono svegliato senza tre dei miei bambini».L'incidente è avvenuto intorno alle 20 di sabato (ora locale). L'uomo alla guida,, stava tornando da una festa totalmnte ubriaco: sottoposto all'. Per lui il giudice non ha concesso la libertà su cauzione e ora è accusato di quattro omicidi colposi e guida in stato di ebbrezza.