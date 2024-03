Baltimora, cosa non torna dell'incidente al ponte: dalla scheda del comandante sparita alle anomalie delle luci

Chi è il comandante della nave? E per quale motivo si è scontrata con uno dei piloni del ponte Francis Scott Key di Baltimora? Si rincorrono le teorie, tra fake news e indizi che portano a pensare alle spiegazioni più fantasiose.

Di certo c'è che il portacontainer aveva avuto un incidente nel porto di Anversa (Belgio) nel 2016. Nell'occasione aveva urtato la banchina. Episodio non frequente, ma neanche impossibile. Di certo non come quello avvenuto martedì. I video hanno fatto il giro del mondo. E le ipotesi si sono moltiplicate.

Ponte crollato a Baltimora, il dramma degli operai intrappolati a 58 metri: riparavano buche nell'asfalto

Problemi elettrici

Le luci che si accendono e poi si spengono. Sono quelle della nave poco prima dello scontro con il ponte. Un dettaglio che si può notare da una ripresa da terra della portacontainer. "Sembra che la nave abbia perso potenza due volte prima dell'impatto con il ponte. In questa clip accelerata, nota che le luci della nave sono inizialmente accese, poi si spengono", ha pubblicato su X l'utente del social media @brick_suit. "Dopo che le luci ritornano, la nave sembra perdere potenza ancora una volta prima che la potenza ritorni di nuovo, ma a quel punto è troppo tardi".

Ad avvalorare questa tesi è l'Associazione dei comandanti Usa. La nave Dali sarebbe andata in «blackout totale» poco prima dell'impatto. Il pilota? Avrebbe compiuto «tutto quello che poteva fare» per rallentare e impedire di andare alla deriva verso il ponte, ha spiegato Clay Diamond, direttore esecutivo e consigliere generale dell'American Pilots Association. «Pochi minuti prima dello schianto, si è verificato un blackout totale, il che significa che la nave ha perso la potenza del motore e l'energia elettrica», ha spiegato il direttore alla Cnn.

Ship appears to have lost power twice before impact with the bridge.

In this sped up clip, note that the ship's lights are on at first, then turn off. After the lights return, the ship appears to lose power one more time before the power returns again, but by then it's too late. https://t.co/SUxKsO9hPa pic.twitter.com/v7jN8CWI1u — Brick Suit (@Brick_Suit) March 26, 2024

Condizioni meteo

Quali erano le condizioni meteorologiche al momento dell'impatto? Buona. Ma il capitano della nave portacontainer in pensione Frederick John Nicoll ha detto che i venti avrebbero potuto influenzare la nave più del solito considerando il peso leggero. Perché? A causa del suo viaggio nello Sri Lanka.

Esaurimento

Non si può escludere il malore o la stanchezza estrema del pilota. "La notte è un fattore importante", ha detto Nicoll. Condizioni che potrebbero aver influenzato il personale della nave. Anche se, avendo da poco lasciato il porto, appare molto improbabile.

Attacco informatico

Questa è una delle teorie più seguite, ma anche meno fondate. "Mi sembra intenzionale. È un probabile attacco informatico. La terza guerra mondiale è già iniziata..." ha pubblicato il teorico della cospirazione Alex Jones su X . "Questa nave ha subito un attacco informatico. Le luci si spengono e la nave vira deliberatamente verso i supporti del ponte", ha pubblicato l'influencer britannico-americano Andrew Tate. Ecco, è bene evitare di credere a queste voci infondate e incontrollate che circolano sui social.

La scheda del comandante cancellata

C'è poi un particolare molto curioso. E che riguarda la scheda dei comandanti della nave Dali. Attraverso una ricerca sul sito balticshipping.com, con il numero della portacontainer si può risalire al personale di bordo. E alla voce di capitano c'è un 52enne ucraino di nome Sergey, con un salario di 10,200 dollari al mese. Ma se poi si scorre nelle informazioni dettagliate, si nota come abbia lavorato sulla nave fino al 2016. Non tutti, però, sono arrivati a notare questo particolare. Anzi, hanno evidenziato come la provenienza nascondesse invece un'azione diversa e mirata. Fantasie pericolose. Ma c'è un aspetto che non può sfuggire. E che in qualche modo alimenta il mistero. Riguarda la sparizione della scheda. Dopo poche ore dall'incidente è scomparsa. Che sia stata tolta volutamente dal portale per evitare di creare disinformazione? Tutto questo non è specificato. Così come non si conosce ancora chi guidasse la nave al momento dell'incidente.