Attentato a Mosca, Russia: «Soldi e criptovalute da Kiev ai terroristi dell'Isis». Le nuove accuse del Cremlino

Attentato a Mosca, nuove accuse all'Ucraina da parte della Russia. Mosca sostiene che sarebbero emerse prove di un collegamento tra gli autori dell'attacco terroristico della sala concerti Crocus e Kiev. È quanto si legge sul canale Telegram del comitato investigativo, secondo quanto riporta Ria Novosti. «I primi risultati dell'indagine confermano pienamente la natura pianificata delle azioni dei terroristi, l'attenta preparazione e il sostegno finanziario da parte degli organizzatori del crimine - si legge su Telegram- Come risultato della collaborazione con i terroristi detenuti, dello studio dei dispositivi tecnici loro sequestrati e dell'analisi delle informazioni sulle transazioni finanziarie, è stata ottenuta la prova del loro legame con i nazionalisti ucraini». Nello specifico, il comitato ha confermato i dati secondo cui i miliziani dell'Isis avrebbero ricevuto ingenti somme di denaro e criptovalute da Kiev.

Secondo gli analisti americani dell'Isw, dopo l'attacco al Crocus City Hall, le autorità russe aumenteranno la loro retorica sulle probabili minacce occidentali e ucraine per ottenere un maggiore sostegno interno alla guerra in Ucraina. Il Cremlino, afferma il think tank americano, spera probabilmente che la percezione del coinvolgimento ucraino e occidentale nell'attacco al Crocus aumenti il sostegno interno alla guerra in Ucraina e i funzionari russi potrebbero usare un'accezione più ampia di ciò che considerano terrorismo per continuare a dipingere gli ucraini come terroristi e l'Occidente come sponsor del terrorismo. Inoltre, secondo Isw, il Cremlino potrebbe ancora accusare formalmente l'Ucraina di aver organizzato l'attacco al Crocus se ritiene che altri sforzi sulla narrazione non siano sufficienti per provocare la reazione desiderata nel Paese.