Tre persone sono state accoltellate in Olanda, in centro città all'Aja da un uomo che è stato successivamente ferito ad una gamba da un colpo di arma da fuoco e quindi fermato dalla polizia. I tre feriti sono stati ricoverati in ospedale.

Il responsabile dell'attacco sarebbe conosciuto dalle forze dell'ordine per un comportamento definito dai media olandesi confuso. Un testimone citato da 'De Telegraaf' ha riferito che l'uomo sarebbe prima entrato in un caffè dove avrebbe colpito cinque volte una persona, quindi sarebbe fuggito in strada dove avrebbe accoltellato altre due persone.​