Attentato a Tel Aviv, camioncino travolge i passanti: almeno 8 feriti. Ucciso l'aggressore, Hamas: «Vendetta per Jenin»

Attentato a Tel Aviv - Cinque persone sono rimaste ferite dopo un attentato a Tel Aviv, in Israele.

Dopo l'attacco l'aggressore è sceso dal mezzo e ha iniziato ad accoltellare le persone. È la polizia a parlare di attentato. L'autore, secondo i media, sarebbe stato «neutralizzato». Lo conferma la polizia israeliana parlando di attacco terroristico, mentre i video condivisi sui social mostrano l'aggressore morto a terra. Una fonte della polizia citata da Haaretz afferma che l'assalitore è stato ucciso da un civile israeliano armato.

È un palestinese di 23 anni di un paese vicino Hebron in Cisgiordania. Lo dicono fonti riportate dai media che lo hanno indentificato in Hassim Halaila che aveva un permesso di ricevere cure mediche a Tel Aviv. Hamas da Gaza, citata dai media, ha inneggiato all'attentato definendolo «un'eroica vendetta» per l'operazione militare a Jenin.

⚠️More terrible footage from the terror attack that just happened on Pinchas Rosen street in Tel Aviv.



10 people reported injured.



Thank g-d the terrorist has been neutralized. pic.twitter.com/9SYNZQkqII

— Zina Rakhamilova (@PrincessZeeGirl) July 4, 2023