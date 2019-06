Morti misteriose nei resort in Repubblica Dominicana: le vittime sono turisti americani

Repubblica Dominicana, portando a 6 il numero di decessi misteriosi di cittadini statunitensi avvenuti nell'isola dal 14 aprile.



Robert Bell Wallace, 67 anni, californiano, è morto dopo aver bevuto dal minibar della sua stanza all'Hard Rock Hotel & Casino Resort di Punta Cana. Si tratta dello stesso hotel in cui David Harrison, del Maryland, è deceduto l'anno scorso e la sua famiglia, adesso, sta mettendo in dubbio quell'improvvisa morte sull'isola. Le loro famiglie si sono rivolte alle autorità dopo che altri tre americani, inclusa una coppia di fidanzati, sono morti improvvisamente il mese scorso, a cinque giorni di distanza l'uno dall'altro, in un altro resort all-inclusive dell'isola.



Ha iniziato a sentirsi molto male, aveva sangue nelle urine e nelle feci subito dopo







L'sta avviando un'indagine sull'isola e che sta conducendo test anche presso il Bahia Principe resort, dove i primi tre turisti sono morti. Il sospetto riguarfo a queste morti improvvise è emerso dopo che una coppia di fidanzati del Maryland, Edward Holmes, 63 anni, e Cynthia Day, 49 anni, sono stati trovati senza vita nella loro camera al Bahia Principe La Romana il 30 maggio. I due avevano fatto il check-in nello stesso giorno in cui Miranda Schaup-Werner, 41 anni, della Pennsylvania, era morta nella sua stanza dopo aver bevuto un drink dal suo minibar in un hotel vicino, facente parte dello stesso resort, il 25 maggio.







mio marito sia morto per cause naturali

, ha detto la sua vedova, Dawn McCoy. Recentemente, i parenti di un'altra donna della Pennsylvania, Yvette Monique Sport, 51 anni, hanno portato all'attenzione dei media la morte della donna avvenuta lo scorso giugno nel resort Bahia Principe di Punta Cana. Nel suo caso si era parlato di un attacco di cuore.

Aveva 51 anni, era relativamente in salute, non c'è un solo motivo per cui sarebbe dovuta andare in vacanza e morire così, all'improvviso

ha detto a Fox 29 sua sorella, Felecia Nieves,

«In questo momento ho tanti dubbi riguardo alla vera causa della sua morte».