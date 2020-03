Aids, svelata l'identità del seconda persona al mondo a guarire da Hiv: ecco chi è il "paziente Londra"

La seconda persona al mondo guarita dall'Aids, conosciuta con lo pseudonimo di "paziente Londra", ha rivelato la sua identità: è un uomo, si chiama Adam Castillejo. Un anno fa la rivista Lancet ha parlato per la prima volta del suo caso, raccontando del trapianto di midollo avvenuto 18 mesi prima. Oggi, a 30 mesi di distanza da quell'operazione, il "paziente Londra" è stato dichiarato guarito da Hiv e ha deciso di raccontare la sua storia al New York Times.

LEGGI ANCHE Aids, «curato dall'Hiv a Londra il secondo paziente». Il primo caso 12 anni fa

LEGGI ANCHE Vaccino dell'Hiv, un'altra delusione: fallisce la sperimentazione in Sud Africa

Castillejo ha 40 anni ed ha scoperto di essere sieropositivo nel 2003. Nel 2011, quando era sotto terapia antiretrovirale, ha scoperto invece di avere un linfoma, un tipo di tumore che può guarire con un trapianto di midollo. Nel suo caso è stato usato, a fine 2016, il midollo di un donatore che aveva una rara mutazione del Dna che protegge dal virus: una procedura tentata prima solo nel 2008 sul cosiddetto "paziente di Berlino", Timothy Ray Brown, e che non può essere usata come terapia per l'Hiv per i grandi rischi connessi. A più di due anni dal trapianto Castillejo è stato dichiarato "curato" dall'Aids. «Voglio essere un ambasciatore di speranza», ha raccontato al New York Times.



Ultimo aggiornamento: 19:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA