KABUL «Per fortuna qui siamo tutti al sicuro, tesi ma al sicuro. E le nostre attività sono riprese regolarmente». Stefano Pontecorvo, già ambasciatore italiano in Pakistan, è l’uomo che per conto della Nato coordina le operazioni all’aeroporto di Kabul. In termini tecnici è il Senior Civilian Representative. E ieri, come tutti i giorni, quando è arrivato il boato del kamikaze era al lavoro sui rimpatri.

APPROFONDIMENTI Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati Ultimo aggiornamento: 09:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA