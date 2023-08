Violenta la figlioletta di 10 anni e invita un pedofilo a unirsi a lei: mamma "mostro" sconvolge gli Usa

Elizabeth Spaeth, 37enne, è stata arrestata dopo aver ammesso di aver facilitato l'abuso sessuale della figlia di 10 anni da parte di altri uomini, nella città di Live Oak, in Texas. Sulla scena è stato arrestato anche Jarrad G. Kirkus, 40enne, di Marion, sempre in Texas. L'uomo è un molestatore sessuale registrato già ricercato dalle autorità. Gli eventi si sono verificati il 1 agosto, quando i funzionari dello sceriffo della contea di Comal hanno ricevuto informazioni secondo cui Jarrad G. Kirkus, viveva nell'edificio dei Peaks Apartments.

Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Elizabeth Spaeth, from Texas, began including her daughter in sexual intercourse when she was just eight-years-old and is charged with letting a registered sex offender join inhttps://t.co/sTMU2kdSoF pic.twitter.com/11jcZwNCDS

— Daily Star (@dailystar) August 4, 2023