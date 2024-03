Aborto, Macron: «Vogliamo inserirlo nella carta dei diritti fondamentali dell'Ue»

L'aborto nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. È questa l'idea del presidente francese, Emmanuel Macron, che ha confermato oggi la sua volontà di iscrivere la «libertà di ricorrere all'aborto» alla carta che sancisce i diritti dei cittadini all'interno dell'Ue. «Più nulla è acquisito e tutto è da difendere. Noi condurremo questa battaglia sul nostro continente - ha detto in una cerimonia pubblica in place Vendome - dove le forze reazionarie attaccano prima e sempre i diritti delle donne prima di rivolgersi contro i diritti delle minoranze, di tutti gli oppressi, di tutte le libertà». Poco prima, il ministro della Giustizia, Eric Dupond-Moretti, aveva apposto il sigillo della Repubblica alla legge che iscrive il diritto all'aborto nella Costituzione francese, votato a larghissima maggioranza lunedì scorso dal parlamento a camere riunite.

Francia, diritto all'aborto nella costituzione: è il primo Paese al mondo

La Francia è dventato il primo Paese al mondo ad iscrivere esplicitamente il diritto all'Interruzione volontaria di gravidanza (Ivg) in costituzione, una modifica della carta fondamentale approvata dalla schiacciante maggioranza dei membri del parlamento riuniti in congresso a Versailles, la reggia del Re Sole alle porte di Parigi. Sul totale dei 925 parlamentari aventi diritto, ad esprimersi per la revisione costituzionale sono stati 852: i voti a favore sono stati 780, i contrari 72.

La maggioranza necessaria per modificare la Costituzione, quella dei tre quinti del Parlamento, è stata ampiamente raggiunta.

All'annuncio di lunedì pomeriggio, un applauso lunghissimo - iniziato dalla presidente del Congresso riunito, la presidente dell'Assemblée Nationale Yael Braun-Pivet - è risuonato nella Salone dell'Aile du Midi del castello di Luigi XIV. Contemporaneamente, sulla place du Trocadéro a Parigi, dove erano riunite migliaia di persone davanti a un maxischermo collegato in diretta con Versailles, è esplosa la gioia. Di fronte, la Tour Eiffel ha cominciato a scintillare per celebrare l'evento, mentre si illuminava la scritta sulla torre "Mon corps, mon choix", "Mio il corpo, mia la scelta".