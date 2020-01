La Fed non tocca i tassi di interesse. Powell: «Dal virus incertezze economiche»

NEW YORK - La Federal Reserve lascia invariati i tassi di interesse nella sua prima riunione dell'anno. Il costo del denaro negli Usa resta fermo in una forchetta fra l'1,5% e l'1,75%. Nel 2019 la Fed ha tagliato i tassi tre volte, con riduzioni ogni volta da un quarto di punto, dopo quattro rialzi nel 2018.



« Il nuovo coronavirus dalla Cina genera incertezze per le prospettive di crescita dell'economia mondiale, anche se alcuni rischi legati alle recenti tensioni commerciali con il Paese asiatico sono diminuite » . E' questa l'analisi del presidente della Fed, Jerome Powell, dopo la decisione di lasciare invariati i tassi di interesse. Ultimo aggiornamento: 20:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA