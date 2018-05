Lo spread tra Btp e Bund si amplia ancora e tocca i 195 punti base, aggiornando i massimi da giugno scorso, con il rendimento del decennale italiano in rialzo al 2,45%.



Piazza Affari continua a scendere e, dopo aver aperto in calo dello 0,67%, ora cede l'1,85% a 22.800 punti. Gli investitori sono in attesa anche dei passi del Quirinale sul nuovo premier, dopo che Lega e Cinque Stelle hanno indicato Giuseppe Conte. I settori più sotto pressione sono quelli del petrolio e gas naturale (-2%) e delle materie prime (-3%). La Borsa di Milano è la peggiore fra quelle europee, tutte in rosso, con Francoforte che perde l'1,2%.

