Cosa sono i fringe benefit? Dall'auto aziendale ai buoni pasto: a chi spettano e come funzionano

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, al question time alla Camera, ha detto che il governo «destinerà con un prossimo provvedimento di urgenza i margini di bilancio disponibili per finanziare, per l'anno in corso, un nuovo taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi e un innalzamento del limite dei fringe benefit per i lavoratori dipendenti con figli». Ma cosa sono? E come si assegnano?

Decreto Lavoro del 1° maggio, Giorgetti: «Taglio del cuneo e più fringe benefit per chi ha figli». Meloni convoca i sindacati