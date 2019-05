Rottamazione, le novità: c'è tempo fino al 31 luglio per chiudere i debiti con Equitalia

di Andrea Bassi

La Lega, nel decreto crescita, prova a riaprire il cantiere del Fisco. Il Carroccio ha presentato un centinaio di emendamenti, su oltre 1.200 che complessivamente sono arrivati in Commissione bilancio alla Camera da tutti i gruppi, puntando decisamente sulle questioni fiscali. Il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci, ha depositato la proposta, già annunciata, per la riapertura della rottamazione-ter delle cartelle scaduta il 30 aprile scorso. Chi non ha aderito all'ultima sanatoria avrà tempo fino al 31 luglio...