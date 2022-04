Wizz Air aggiunge 22 rotte al network italiano

(Teleborsa) - Wizz Air amplia il network italiano aggiungendo 22 rotte in partenza dagli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, Bologna, Pescara, Roma Fiumicino, Napoli, Bari, Brindisi, Catania e Cagliari. Queste le nuove tratte: da Pescara per Tirana, da Catania per Sofia, Dortmund, Memmingen/Monaco Ovest e Praga; da Bologna per Budapest; da Roma Fiumicino per Fuerte Ventura, Alessandria, Reykjavik, Larnaca, Gran Canaria, Pristina, Tallin; da Milano Malpensa per Amman, Bari, Cagliari, Alessandria e Pristina; da Napoli per Reykjavik, Praga e Tallin; da Milano Linate per Brindisi.



Wizz Air, dall'inizio delle operazioni in Italia, ha trasportato oltre 40 milioni di passeggeri da e per il nostro paese, su oltre 200 rotte da 25 aeroporti.





