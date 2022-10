Veicoli commerciali, primo semestre -24% per l’Europa. Anfia, cali a doppia cifra in tutti i maggiori mercati: Italia -11,2%

TORINO - Nel primo semestre del 2022, il mercato dei veicoli commerciali leggeri, si attesta nell’area Ue-Efta-Uk a 825mila unità e registra un calo del 24% rispetto al primo semestre 2021. Emerge dal Focus di approfondimento dell’Area studi e statistiche dell’Anfia, che analizza l’andamento del mercato europeo dei vcl, autocarri e autobus nel primo semestre 2022. In tutti i major market europei si registrano cali a doppia cifra, -22,1% in Germania, -24,4% in Francia, -24,6% in Uk, e -35,4% in Spagna.

Solo l’Italia ha un calo più contenuto rispetto al 2021, con una variazione negativa dell’11,2%. Il mercato degli autocarri medi-pesanti nell’area conta oltre 176mila nuove registrazioni, in perdita del 3%. In molti mercati si registrano cali, -7,6% in Germania, -4% nel Regno Unito, -2,5% in Polonia, -1,5% in Francia e -1,4% in Italia. I n crescita Spagna (+5,1%), Paesi Bassi (+6,1%) e Repubblica Ceca (+1%). Analizzando inoltre il mercato degli autocarri per segmento, gli autocarri pesanti, con 148mila unità vendute, registrano una variazione negativa dello 0,4%. Gli autobus nell’area infine sono 16mila, in crescita del 4,9%.