Tim down, problemi alla rete di Telecom Italia: «Caos legato a interconnessione internazionale». Al lavoro per la risoluzione

Problemi sulla rete Tim, che risulta non funzionante in tutta Italia, da Nord a Sud. Le segnalazioni sono migliaia e riguardano l'accesso a internet da postazione fissa e, in parte, anche da mobile. Problemi vengono segnalati da tutta Italia, da Roma a Napoli passando per Pavia, Reggio Emilia, Torino, Treviso, Modena, Miano, Bologna.

Tim down, escluso attacco hacker

Escluso l'attacco hacker in merito al down di Tim segnalato da molti utenti da tutta Italia.

Instagram down, account bloccati e follower "scomparsi". Il social: «Ci stiamo lavorando»

Secondo la Polizia Postale si tratterebbe solo di problemi tecnici che interessano la rete internet fissa e non quella mobile.

Tim down, la spiegazione dell'azienda

Sulla rete Tim «è stato rilevato un problema di interconnessione internazionale, sono in corso le analisi per la risoluzione del problema»: lo rende noto un portavoce dell'azienda, dopo le numerose segnalazioni degli utenti che su twitter hanno creato l'hashtag #timdown, diventato trend topic, per segnalare i disservizi a internet e telefoni che vanno avanti da diverse ore su tutto il territorio nazionale.

Le segnalazioni

Sul sito Down Detector il 70% delle segnalazioni riguarda la rete internet fissa, il 17% segnala invece un totale blackout, il 14% problemi con la rete Internet mobile.