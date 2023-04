Superbonus. Archiviati sconti e cessioni, con l'ultimo decreto arriva una chance in più per i redditi bassi con scarsa capienza fiscale. Per le spese sostenute dal primo gennaio al 31 dicembre 2022, infatti, i contribuenti potranno optare per il riparto della detrazione in 10 quote annuali a partire dal periodo d'imposta 2023. Ma come funziona il meccanismo?

COME FARE

In sostanza il nuovo sistema prevede che questa possibilità valga a partire dal 2024 e sarà irrevocabile. Per le spese sostenute nel 2022 e relative agli interventi agevolati con la maxidetrazione, lo sconto fiscale può essere ripartito in dieci rate annuali invece che in quattro. La detrazione però potrà essere inserita nella dichiarazione del 2024: i tempi slittano perciò di un anno rispetto al 2023.

SISTEMA A 4 ANNI

Resta il fatto, comunque, che chi è ancora interessato a sfruttare la detrazione in quattro anni avrà ancora la possibilità di farlo. Lo stesso vale per chi vuole usufruire ancora dei crediti di imposta. Questi ultimi sono infatti diversi dalle detrazioni, perché il loro uso non passa dalla dichiarazione dei redditi. Si ricorre invece al modulo F24 e sono utilizzabili in tempi più veloci per abbassare il debito del contribuente che deve pagare imposte Anche per i crediti d’imposta c’è la possibilità di ricorrere ai dieci anni, già prevista dal decreto Aiuti quater. Quindi, chi acquista il credito può comunicare la propria scelta di estendere il periodo in cui intende utilizzarlo (e passare così da quattro anni a dieci).

IL TESTO

Ecco i passaggi del decreto relativi alle detrazioni.

«Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023».

«L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi».