Superbonus, contributo a fondo perduto: domande dal 2 al 31 ottobre. Requisiti e come chiederlo

Superbonus al 90%. Dal 2 al 31 ottobre i contribuenti hanno la possibilità di chiedere il contributo a fondo perduto.

L’articolo 9, comma 3 del Decreto Legge n. 176/2022, ha istituito infatti il sussidio economico riservato alle persone fisiche con limitata capacità economica.

Sconti supermercati, elenco completo regione per regione: i negozi divisi per provincia. Liste Pdf per il trimestre anti-inflazione

I fondi verranno erogati a quanti, nel corso del 2023, abbiano effettuato degli interventi edilizi nella propria abitazione principale, per i quali possono ottenere la detrazione Irpef del 90%. Il 22 settembre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento, attraverso il quale è stato diffuso il modello di istanza che deve essere presentato per poter richiedere il contributo. Ecco come fare.

Superbonus 90%, chi può richiedere il contributo

Si tratta del contributo riservato ai proprietari (o titolari di altro diritto di godimento) con reddito fino a 15mila euro, introdotto dal Dl aiuti-quater con riguardo al 10% di spese non agevolate. Un provvedimento, firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fissa i termini e le modalità per l'invio della domanda che andrà presentata dal 2 al 31 ottobre.

Quando presentare domanda

La domanda andrà presentata dal 2 al 31 ottobre tramite una procedura web che sarà disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia, direttamente dal richiedente o tramite un intermediario. L'agevolazione è riservata alle persone fisiche che nel 2022 hanno avuto un reddito di riferimento, calcolato sulla base dei criteri introdotti dal Dl aiuti-quater, non superiore a 15mila euro, titolari di diritto di proprietà (o di diritto reale di godimento) sull'immobile che è stato oggetto di interventi edilizi che beneficiano della detrazione del 90%.

Requisiti

Requisito fondamentale per poter accedere al contributo per il Superbonus è l’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi. Questa deve essere di proprietà – almeno in quota – del richiedente. In alternativa il richiedente deve vantare un altro titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento. È necessario, inoltre, che l’immobile sia adibito ad abitazione principale.

È possibile richiedere il contributo a fondo perduto anche per le spese relative ad interventi edilizi detraibili al 90% che siano stati effettuati sulle parti comuni condominiali dell’edificio di cui l’abitazione principale fa parte.

Il reddito

Altro importante requisito richiesto riguarda la capacità economica del contribuente, che ha affrontato le spese relative al Superbonus. Per l’anno 2022, il reddito di riferimento deve essere inferiore a 15.000 euro. In questo caso il provvedimento ha richiamato il comma 8-bis 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, con il quale è stato ufficialmente stabilito che il meccanismo di determinazione del reddito di riferimento deve essere stabilito in questo modo: è necessario sommare il reddito complessivo del richiedente con quello dei familiari. Il risultato deve essere diviso per il numero delle parti che si ottiene consultando la tabella 1-bis che è allegata al suddetto decreto legge. Con questa operazione si riesce ad ottenere il reddito medio del nucleo familiare del richiedente: per poter ottenere il contributo non deve superare i 15.000 euro.