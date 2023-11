Superbonus, la proroga si allontana. Il conto per lo Stato a ottobre supera i 92 miliardi

Si complica la possibilità di proroga del superbonus, anche per i condomini.

Non dovrebbe, infatti, essere ammesso l’emendamento al dl Anticipi presentato da Forza Italia che prevede appunto di spostare la deadline per la fine dei lavori condominiali ammessi all’agevolazione dall’attuale termine del 31 dicembre a fine giugno 2024. Gli “azzurri” avevano scelto questo strumento, il dl Anticipi, per aggirare la blindatura al testo vero e proprio della manovra imposta dal governo alla sua maggioranza.

Pensioni, taglio alle rivalutazioni per alleggerire la stretta ai medici: possibili novità anche per le fasce medio-alte

Superbonus 110%, proroga più lontana



Nella riunione di stamane, 9 novembre, l’ufficio di presidenza della Commissione Bilancio del Senato ha stabilito che saranno valutati solamente gli emendamenti «non onerosi» . Quelli cioè che non comportano una spesa. Tecnicamente, gli emendamenti che non comportano un aggravio di spesa, si chiamano «ordinamentali». Ed è su questi che si concentrerà il pacchetto di modifiche presentato dallo stesso governo atteso tra mercoledì e giovedì della prossima settimana. La proroga al Superbonus - che invece è onerosa - sarebbe quindi tagliata fuori.

Forza Italia comunque non cancella tutte le speranze. «Si vedrà se è possibile trovare una soluzione che non comporti una spesa» ha detto il senatore forzista Dario Damiani parlando appunto della ventilata proroga. Licia Ronzulli, presidente dei senatori di Forza Italia, però sottolinea: «Collaboreremo responsabilmente e in sintonia con il governo, per spingerci fin dove le coperture ce lo consentiranno. Non ci saranno strappi, né fughe in avanti».

IL CONTO SFONDA 90 MILIARDI DI EURO

A rendere improbabile un cedimento del Ministero dell’Economia sulla questione, arrivano gli ultimi dati sull’agevolazione. Al 31 ottobre scorso - rende noto l’Enea - il conto per gli investimenti ammessi al superbonus edilizio ha sfondato quota 90 miliardi arrivando a 92,42 miliardi di euro dagli 88,17 miliardi di settembre. Un balzo di oltre quattro miliardi di euro in un solo mese. Le detrazioni maturate per i lavori conclusi (oneri a carico dello Stato) sono 83,87 miliardi in crescita dai 79,33 precedenti.



CONDOMINI RITARDATARI

Gli edifici coinvolti sono 438.137, di questi solo 84.757 riguardano cantieri condominiali per investimento complessivo ammesso a detrazione che però pesa per il 58,5% del totale ed è pari a 54,1 miliardi.

I cantieri condominiali sono anche quelli più indietro rispetto alla fine lavori: hanno raggiunto l’obiettivo il 75,9%. Gli edifici unifamiliari (237.925, per un investimento complessivo di 27,9 miliardi) hanno invece finito i lavori al 92,2%. Quota simile (92,4%) per i cantieri delle unità immobiliari indipendenti (115.448 per un investimento complessivo di 11,37 miliardi).

Restano 7 i castelli che hanno beneficiato del Superbonus per un valore di 929 milioni ammessi a detrazione: lavori ultimati all’81%.