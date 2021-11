Cashback, ecco i rimborsi di 1.500 euro: pronte le classifiche dei primi 100.000

Il Cashback, ossia il rimborso pari al 10% sulle spese fatte con strumenti elettronici di pagamento fino ad un massimo di 150 euro a semestre, sembra destinato a tramontare definitivamente. Le bozze in discussione in queste settimane della possibile Legge di bilancio 2022 dovrebbero infatti portare al superamento del piano di rimborsi di Stato.

La misura era stata introdotta nel 2021 dal governo Conte per incrementare l’uso delle carte di credito e di debito per gli acquisti nei negozi. Il piano prevedeva anche uno speciale premio per le persone che nei vari periodi dell’agevolazione utilizzavano di più le carte: i primi 100 mila per numero di transazioni potevano aspirare ad un accredito sul conto corrente di 1.500 euro. Ma quando arriverà il rimborso?

Super Cashback: ecco quando arriverà il rimborso

Oggi sono arrivate le prime comunicazioni, direttamente sull'app IO, a chi è tra i 100 mila cittadini che hanno realizzato il maggior numero di transazioni valide nell’arco del primo semestre. Se i pagamenti dei 150 euro relativi al 10% delle spese effettuate nel primo semestre 2021 sono già avvenuti, gli utenti che sono stati più attivi con le carte di credito non hanno ancora ricevuto i 1.500 euro "promessi" del Supercashback. Ma ora possono cominciare a festeggiare, perché chi rientra nei centomila proprio in queste ore ha ricevuto il messaggio che certifica la "vincita". E oltre ad avere la conferma di aver diritto all'importo, sa anche che riceverà il bonifico entro l'ormai imminente 30 novembre.

Entro quella data la classifica sarà pubblicata direttamente sull’applicazione IO, ma potrebbe essere resa nota anche tramite il sito web del Mef o di PagoPa. In ogni caso, tutti i partecipanti al cashback otterranno una notifica via SMS dell’avvenuto bonifico. I vincitori potrebbero anche ricevere, con alcuni giorni di anticipo, un messaggio anche sull’applicazione IO o sulle altre applicazioni che permettono di aderire al Cashback di Stato.