Stellantis, Elkann a Roma vede Mattarella e Giorgetti. I sindacati: «Chiediamo un tavolo di confronto»

È stata una giornata di incontri istituzionali a Roma per il presidente di Stellantis John Elkann, che - secondo quanto risulta all'Ansa - ha visto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, il capo dello Stato Sergio Mattarella, l'ambasciatore Usa in Italia Jack Markell, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Teo Luzi e il Governatore di Bankitalia Fabio Panetta.

Stellantis-governo, alta tensione. Meloni: «Non ci saranno sussidi ad hoc». ​L’azienda: un mese in più di Cig a Mirafiori

I sindacati: ora tavolo di confronto

I segretari generali di Fim, Fiom e Uilm, Roberto Benaglia, Michele De Palma e Rocco Palombella, hanno inviato una richiesta di incontro al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ai ministri Adolfo Urso ed Elvira Calderone e all'ad di Stellantis, Carlos Tavares, da svolgersi presso la presidenza del Consiglio dei ministri «al fine di aprire un tavolo di confronto puntuale sulla situazione degli stabilimenti italiani del gruppo e della rete di fornitura». Lo rendono noto i sindacati in una nota. Benaglia, De Palma e Palombella, inoltre, si legge ancora nella nota, richiedono come sia «necessario definire gli impegni futuri di Stellantis in Italia, il quadro delle missioni industriali per gli stabilimenti italiani, la loro messa in sicurezza sul piano dell'occupazione».