Sconti supermercati, elenco completo negozi città per città. Come riconoscere chi aderisce e spesa online: le Faq

Sconti nei supermercati. Sono già almeno 23mila i punti vendita in tutta Italia che hanno aderito all'iniziativa del trimestre anti-inflazione. Tra le città Roma, con 1.381 adesioni, fa molto meglio di Milano, con 741 punti vendita che per il momento sono della partita.

Bene anche Torino (1.074) e Napoli (801).

Poi Bologna e Genova (422 punti), Palermo (369), Catania (322), Venezia (299), Bari (278), Messina (249), Cagliari (207) e infine Reggio Calabria (119).

Sconti supermercati a Roma, l’elenco quartiere per quartiere: ecco dove conviene di più

Riportaimo di seguito l'elenco completo dei punti vendita aderenti, città per città, mentre intanto il ministero delle Imprese - promotore dell'iniziativa - ha pubblicato le Faq.

Che cos’è il trimestre anti-inflazione?

Il "trimestre anti-inflazione" è un'iniziativa del Governo volta a favorire il contenimento dei prezzi e tutelare il potere di acquisto dei consumatori, specialmente delle famiglie, al fine di contrastare la spinta inflazionistica ed evitare che diventi strutturale.

Come funziona il trimestre anti-inflazione?

Le imprese aderenti promuoveranno dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023 una selezione di articoli a prezzi contenuti mediante modalità flessibili.

Quali sono le tipologie di prodotti interessate?

I beni di prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo, ivi compresi quelli rientranti nel "carrello della spesa", nonchè dei prodotti per l’infanzia e la cura della persona.

Come posso riconoscere gli esercizi che aderiscono alla campagna?

Gli esercizi e le aziende che aderiscono all’iniziativa sono riconoscibili per l’utilizzo del logo (bollino) tricolore del Governo, che riprende i colori della bandiera italiana, con la scritta “trimestre anti-inflazione”. Presso l’area dedicata di questo sito è consultabile l’elenco completo degli aderenti con la relativa localizzazione.

L'iniziativa si rivolge a tutti, o riguarda solo alcune categorie di consumatori?

Tutti i cittadini possono beneficiare dell’iniziativa. Le promozioni realizzate sono accessibili a tutti, indipendentemente dall’ISEE, dall’età e dalla fruizione di altre misure di inclusione sociale o di sostegno alla povertà.

L'iniziativa vale anche per la spesa online?

L’iniziativa vale online nel caso in cui il singolo esercente decida di esporre il bollino nel carrello online.

Esiste un elenco dei prodotti che beneficeranno di prezzi calmierati?

No, non esiste un elenco dettagliato dei prodotti specifici oggetto dell’iniziativa. Ciascun operatore aderente potrà concorrere alla lotta all’inflazione scegliendo liberamente gli articoli che saranno oggetto di promozioni anti-inflazione, purché siano beni di prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo, ivi compresi quelli rientranti nel "carrello della spesa", nonchè dei prodotti per l’infanzia e la cura della persona. I consumatori troveranno presso i punti vendita che aderiranno all’iniziativa (elencati nella apposita sezione del sito MIMIT) e/o negli strumenti di informazione al pubblico, i prodotti che beneficeranno di prezzi calmierati in adesione all’iniziativa Trimestre anti-inflazione indicati accanto al logo ministeriale.

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino Alto Adige

Umbria

Valle d'Aosta

Veneto