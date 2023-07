Sciopero aerei, come chiedere i rimborsi (e quando valgono le tutele per i passeggeri)

Volo cancellato - Sei in aeroporto e hai scoperto che il tuo volo è stato cancellato a causa dello sciopero? Se la tua risposta è sì, puoi ottenere un rimborso e partire un altro giorno.

Sciopero degli aerei oggi, tutti i voli cancellati. Salvini: «Non accetto che i sindacati blocchino l'Italia»

Vediamo cosa prevedono i diritti del passeggero.

Volo cancellato, le tutele valgono sempre?



Ci sono diverse forme di garanzie per i viaggiatori che scoprono di non poter più prendere l'aereo perché scoprono che il volo è stato cancellato. Le tutele si applicano: ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario; ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.

Le tutele non si applicano ai voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell’UE operati da compagnie aeree non comunitarie.

Volo cancellato, quali tutele?

Come previsto dal Reg. (CE) n. 261/04 in caso di cancellazione del volo il passeggero

ha diritto a tre forme di tutela: l'assistenza, la possibilità di prendere un altro volo o di ottenere un rimborso, in alcuni casi c'è anche una compensazione in soldi.

Vediamo nei dettagli di cosa si tratta.

Viaggio cancellato, posso partire con un altro volo?

Se il volo è stato cancellato il passeggero può scegliere tra le seguenti tre opzioni:

rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata

imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea

imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero

Se il viaggiatore rinuncia a prendere un volo alternativo può chiedere il rimborso del biglietto.

Il diritto all'assistenza



Il passeggero ha diritto a pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa.

Ha anche diritto a una sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea. Ha diritto al trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa.

Compensazione pecuniaria, cos'è e come funziona

In alcuni casi il passeggero ha diritto a ottenere dei soldi come compensazione del disagio subito. L'ammontare della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri dipende dalla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in Km percorsa. La compensazione parte da un minimo di 250 euro a un massimo di 600.

Attenzione: la compensazione non è dovuta se la cancellazione del volo è indipendente dalla compagnia come è lo sciopero di oggi del personale di terra. La compensazione non è dovuta anche quando la cancellazione sia stata comunicata nei tempi previsti per legge: con almeno due settimane di preavviso; nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all'orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l'orario originariamente previsto; o meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un'ora prima dell'orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l'orario originariamente previsto.

Ci sono voli garantiti che non possono essere cancellati?

Sì. Ci sono voli garantiti anche durante lo sciopero. Qui la lista.