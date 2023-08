Reddito di cittadinanza, come richiedere il Supporto alla formazione da 350 euro: all'Inps (con Spid o patronato)

Reddito di cittadinanza, i beneficiari della misura che hanno avuto l'assegno sospeso potranno chiedere il Supporto alla formazione lavoro dal primo settembre, ma il percorso sarà a tappe.

Supporto per la formazione, cosa è

Il Supporto per la formazione e il lavoro è stato pensato per chi ha perso il reddito di cittadinanza e ha bisogno di tempo e formazione per trovare lavoro. Si tratta di un contributo economico da 350 euro che può essere richiesto solo da chi è occupabile, ossia da persone di età compresa tra i 18 e i 59 anni appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 6mila euro (non aventi i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione). Può essere utilizzato anche da componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno in particolari condizioni. Cosa molto importante: andrà di pari passo con la partecipazione obbligatoria ad attività di formazione, pena la decadenza.