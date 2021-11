Pratiche edilizie più veloci in Veneto, tutto grazie al fascicolo unico

Addio alle pratiche edilizie ingarbugliate e ad accessi agli atti interminabili. Si parte da 14 Comuni e dopo sei mesi di sperimentazione si tireranno le somme con l'obiettivo di estendere il protocollo a tutto il Veneto. Il progetto pilota del fascicolo unico edilizio è il frutto della stretta collaborazione tra Anci, Regione Veneto e della Consulta regionale dei Geometri. Il protocollo appena siglato sarà inizialmente attuato nei due maggiori Comuni di tutte le sette province venete e consentirà alle Amministrazioni comunali di utilizzare le competenze di professionisti provenienti dal Collegio regionale dei Geometri che avranno il compito di snellire i tempi delle pratiche edilizie. La digitalizzazione dei fascicoli edilizi e l'inserimento dei dati attraverso un sistema informativo territoriale (Gis), permetteranno ai committenti, ai progettisti e alle imprese di costruzione una rapida consultazione dei dati accessibili dai portali delle Amministrazioni comunali e l'immediata individuazione di un fabbricato e di dati collegati quali la concessione, l'agibilità o il permesso di costruire. I dati contenuti nel fascicolo potranno essere messi a disposizione della Regione.



Mario Conte sindaco di Treviso e presidente dell'Anci Veneto: «Riusciremo a ridurre i tempi di una pratica edilizia che in genere sono talmente lunghi da arrivare a far perdere delle opportunità ai nostri cittadini, come sta avvenendo il questo periodo con le pratiche riguardanti il Superbonus 110% o il bonus facciate». «È una sperimentazione che contiamo di poter allargare già dai prossimi mesi a tutti i 563 Comuni del Veneto», sottolinea Francesco Calzavara, assessore al bilancio.