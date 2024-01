Pensioni sospese, quando gli assegni sono a rischio: tutte le ipotesi (e le eccezioni) nella nuova circolare dell'Inps

Per le pensioni quota 100, quota 102 e per le pensioni anticipate flessibili è prevista, a partire dal primo giorno dalla decorrenza della pensione e fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, la non cumulabilità con i redditi provenienti sia da lavoro dipendente che autonomo.

Pensioni, quanto si paga di Irpef nel 2024? Come cambiano gli importi (e le aliquote)

La circolare dell'Inps

L'Inps, tra l'altro, sottolinea la nota diffusa dopo alcuni casi di cronaca sulla pensione sospesa e il recupero di quanto percepito, provvede ad informare i propri utenti sul regime di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, al momento in cui comunica il provvedimento di liquidazione della pensione, in applicazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa«. »I pensionati con quota 100, quota 102 o pensione anticipata flessibile, ribadisce l'Inps, prima del compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono tenuti a dichiarare all'Istituto eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione.

Le eccezioni

La normativa stabilisce un'eccezione per i redditi da lavoro autonomo occasionale, purché non superino i 5.000 euro di compensi lordi annui. Chiarisce inoltre, che ai fini del calcolo del limite dei 5.000 euro lordi, si considerano tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, anche quelli riconducibili all'attività svolta nei mesi dell'anno precedente la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia.