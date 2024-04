Pensioni maggio, quando vengono pagate e aumenti: le date e gli importi fascia per fascia

Pensioni di maggio, ufficiali le date dei pagamenti. Come successo ad aprile, quando il primo giorno del mese era un festivo, anche a maggio gli assegni non verranno erogati in occasione della festa dei lavoratori. Per accrediti e i prelievi in contanti delle pensioni di maggio 2024 bisognerà aspettare il prim giorno bancabile del mese, cioè giovedì 2 maggio.

Le date dei pagamenti

Le pensioni inizieranno a essere erogate a partire da giovedì 2 maggio.

Anche se c'è chi le riceverà in anticipo rispetto agli altri: sono i correntisti di Banco Posta, per i quali è previsto l’accredito anticipato, come già avvenuto ad aprile, tra martedì 30 aprile e mercoledì 1° maggio. Tutti gli altri dovranno aspettare fino al 2 maggio.

Il calendario alle poste

Per quanto riguarda il ritiro in contanti, verrà seguito il calendario ordinario basato sulle lettere iniziali dei cognomi dei beneficiari, come accade sempre. Ecco il possibile calendario per il ritiro in contanti, anche se quello ufficiale sarà pubblicato dall'Inps e da Poste Italiane verso la fine di aprile.

Giovedì 2 maggio: Cognomi dalla A alla B;

Venerdì 3 maggio: Cognomi dalla C alla D;

Sabato 4 maggio (solo mattina): Cognomi dalla E alla K;

Lunedì 6 maggio: Cognomi dalla L alla O;

Martedì 7 maggio: Cognomi dalla P alla R;

Mercoledì 8 maggio: Cognomi dalla S alla Z.

Gli importi

Per quanto riguarda gli importi, seguiranno gli effetti già in atto da gennaio 2024 che ha previsto una rivalutazione del 5,4%. Anche nel mese di maggio quindi, rispetto allo scorso anno vi sarà una pensione più ricca. La riforma dell'Irpef e i nuovi scaglioni hanno avvantaggiato anche chi aveva un reddito tra i tra 15.001 euro e 28.000 euro: questi, nel 2024, verseranno il 2% in meno di Irpef, essendo stati accorpati nello scaglione al 23% dopo l’eliminazione dello scaglione al 25%.

Dichiarazione dei redditi 2024, chi è esonerato ufficialmente? Tutte le categorie che possono non presentarla

Le tabelle

Ecco una tabella con gli importi e gli aumenti fascia per fascia.

1.000 euro (5,4%) 54 euro lordi al mese

1.500 euro (5,4%) 81 euro lordi al mese

2.000 euro (5,4%) 108 euro lordi al mese

2.500 euro (4,59%) 114,75 euro lordi al mese

3.000 euro (2,86%) 85,80 euro lordi al mese

3.500 euro (2,53%) 88,55 euro lordi al mese

4.000 euro (2,53%) 101,20 euro lordi al mese

5.000 euro (2%) 100 euro lordi al mese

6.000 euro (1,19%) 71,40 euro lordi al mese