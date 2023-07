Pensioni, ad agosto l'importo sarà diverso per via dell'Irpef. Ecco come controllare (e a cosa prestare attenzione)

Le pensioni di agosto subiranno delle variazioni. Il motivo è presto spiegato: l'importo varierà in base alle operazioni di conguaglio relative al modello 730 del 2023. La cifra mensile della pensione sarà dunque più alta in caso di rimborso Irpef, oppure più bassa se fosse presente una trattenuta a debito del contribuente.

A questo si aggiunge che l'Inps, nella comunicazione pubblicata sul sito, ha spiegato che a luglio 2023 l’istituto ha avviato la verifica a consuntivo delle prestazioni collegate al reddito ed erogate in via provvisoria negli anni 2020 e 2021. E in caso di variazione dell’importo mensile della pensione, nel mese di agosto 2023 viene posta in pagamento la rata di pensione aggiornata.

Gli arretrati

Gli arretrati di importo fino a 500 euro lordi saranno pagati sulla mensilità di agosto, mentre il recupero con trattenuta su pensione delle somme eventualmente erogate in eccesso avverrà a partire dal mese di ottobre 2023. I soggetti interessati sono comunque stati avvisati tramite una comunicazione dedicata.

Le trattenute Irpef

Nel cedolino di agosto 2023 saranno presenti anche, come accade sempre, le trattenute Irpef mensili e alle addizionali regionali e comunali relative al 2022. Lo stesso vale per l’addizionale comunale in acconto per il 2023, che si applicano da marzo e continueranno ad applicarsi fino a novembre 2023. Infine, è prevista la prosecuzione del recupero delle ritenute Irpef dell’anno 2022 effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua. Questo si applica ai trattamenti pensionistici fino a 18mila euro con un e debito superiore a 100 euro.

Il calendario

Il calendario delle pensioni seguirà il consueto ordine alfabetico per il ritiro alle poste. Chi lo riceve direttamente sul conto corrente bancario non dovrà fare nulla. Per il ritiro in contanti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, è possibile rivolgersi agli uffici postali presenti sul territorio. Ecco le date

martedì 1° agosto: cognomi da A a C;

mercoledì 2 agosto: cognomi da D a K;

giovedì 3 agosto: cognomi da L a P;

venerdì 4 agosto: cognomi da Q a Z.

Superbonus 110% per redditi bassi, Rsa e case popolari: 20mila interventi in più. Ecco cosa cambia

Il cedolino

Come verificare i pagamenti delle pensioni è possibile accedere al sito dell'Inps e consultare il cedolino. Che nei prossimi giorni mostrerà a tutti l'importo della propria pensione. I pensionati devono accedere all’area riservata del sito Inps con le proprie credenziali Spid, Cie o Cns. Una volta autenticati, devono cercare la voce “cedolino pensione” nella barra di ricerca e accedere alla sezione dedicata. Qui, selezionando il mese di agosto 2023, sarà possibile verificare l’importo del cedolino corrispondente.