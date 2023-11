Pensioni, pagamenti dicembre con conguaglio rivalutazione 2023: gli importi. Interessati 21 milioni di prestazioni, ecco quali. Tabelle

Pensioni. In pagamento con l'assegno di dicembre il conguaglio relativo alla rivalutazione definitiva per il 2023. La variazione percentuale definitiva calcolata dall'Istat per l'anno 2022, da utilizzare ai fini della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2023, come sottolineato dall'Inps è pari al +8,1%.

Pensioni dicembre, arretrati

Come comunicato dall'Inps, sulla rata di dicembre 2023 vengono corrisposti il nuovo importo spettante e utilizzato anche per la tredicesima mensilità, e gli arretrati di importo non superiori a 1.000 euro. Sul cedolino di dicembre sarà presente la nota informativa dedicata. A fronte della variazione percentuale definitiva del +8,1%, è stato calcolato il conguaglio rispetto all'importo mensile corrisposto in via provvisoria dal mese di gennaio 2023. In particolare, sono state elaborate la rivalutazione dei trattamenti dalla mensilità di gennaio 2023 e la quantificazione degli importi arretrati dalla mensilità di gennaio 2023.

Conguaglio dicembre, gli importi

L'importo aggiuntivo di 154,94 euro, riconosciuto in via provvisoria in funzione dell'importo della pensione e dell'ultimo reddito memorizzato dai sistemi non antecedente all'anno 2019, per l'anno 2023 è stato attribuito a oltre 346.000 beneficiari. Per le pensioni con decorrenza in corso d'anno, l'importo aggiuntivo è stato attribuito in dodicesimi e il limite di reddito è stato rapportato ai mesi di percezione della pensione. Nel caso in cui la pensione con decorrenza durante l'anno sia abbinata con altra pensione con decorrenza anteriore, l'importo è stato attribuito per intero, se spettante, considerando i limiti annuali.

La somma aggiuntiva (quattordicesima) sarà pagata sulla mensilità di dicembre 2023 a oltre 150.000 beneficiari. Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l'accesso al beneficio (64 anni di età) dal primo agosto 2023 al 31 dicembre 2023, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, la corresponsione viene effettuata sulla mensilità di dicembre 2023, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni normativamente previste.

Pagamenti pensioni dicembre, le date

Ecco il calendario del pagamento delle pensioni di dicembre.

Venerdì 1 Dicembre 2023: cognomi dalla lettera A alla C

Sabato 2 Dicembre 2023 (solo mattina): cognomi dalla lettera D alla K

Lunedì 4 Dicembre 2023: cognomi dalla lettera L alla P

Martedì 5 Dicembre 2023: cognomi dalla lettera Q alla Z



Chi ha scelto come modalità di pagamento il versamento presso uno sportello bancario oppure su un conto corrente bancario/postale, può procedere al ritiro della pensione presso lo sportello della Banca o ATM già a partire dal 1 dicembre.

Rivalutazione, la tabella

Conguaglio rivalutazione, la circolare Inps