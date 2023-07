Pensioni agosto 2023, il cedolino con aumenti e arretrati: i nuovi importi e il calendario

Ad agosto arrivano gli ultimi aumenti delle pensioni. Il cedolino sarà più ricco poiché l'Inps ha terminato i calcoli degli arretrati in base alla legge di Bilancio che prevede la rimodulazione dell'assegno. Gli aumenti erano scattati già a luglio grazie alla quattordicesima, ma sono partite anche le operazioni di conguaglio legate al modello 730. Molti pensionati, quindi, ad agosto avranno una pensione più ricca.

Gli aumenti

Le nuove tabelle Inps prevedono delle rivalutazioni calcolate in base all'inflazione dello scorso anno e inserite nella legge di Bilancio.

Per alcuni gli aumenti erano scattati già a luglio ma la revisione dei calcoli non erano completi per tutti a causa dell'enorme quantità di dati gestita dall'Inps. Quindi molti di quelli con la pensione minima, riceveranno ad agosto 2023 un assegno maggiore.

L’incremento sarà pari al 1,5% dell’importo della pensione, ovvero 572,74 euro al mese, per il periodo gennaio-dicembre 2023, compresa la tredicesima mensilità. In più, i pensionati con più di 75 anni che percepiscono una pensione minima vedranno un aumento del 6,4%, portando l’importo a 600 euro al mese. I pensionati coinvolti riceveranno anche gli arretrati, che saranno calcolati con una maggiorazione del 7% per ogni mese di pensione spettante.

Il rimborso Irpef

In più, con la pensione di agosto molti pensionati potrebbero beneficiare di un rimborso Irpef. Se l’importo Irpef trattenuto è superiore a quanto dovuto, il pensionato avrà diritto al rimborso, che in tal caso viene effettuato direttamente dall’Inps, in qualità di sostituto d’imposta.

Il calendario

Il calendario delle pensioni seguirà il consueto ordine alfabetico per il ritiro alle poste. Chi lo riceve direttamente sul conto corrente bancario non dovrà fare nulla. Per il ritiro in contanti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, è possibile rivolgersi agli uffici postali presenti sul territorio. Ecco le date

martedì 1° agosto: cognomi da A a C;

mercoledì 2 agosto: cognomi da D a K;

giovedì 3 agosto: cognomi da L a P;

venerdì 4 agosto: cognomi da Q a Z.

Il cedolino

Come verificare i pagamenti delle pensioni è possibile accedere al sito dell'Inps e consultare il cedolino. Che nei prossimi giorni mostrerà a tutti l'importo della propria pensione. I pensionati devono accedere all’area riservata del sito Inps con le proprie credenziali Spid, Cie o Cns. Una volta autenticati, devono cercare la voce “cedolino pensione” nella barra di ricerca e accedere alla sezione dedicata. Qui, selezionando il mese di agosto 2023, sarà possibile verificare l’importo del cedolino corrispondente.