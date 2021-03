Per capire bene la storia, a suo modo paradossale, bisogna partire da un antefatto. Qualche giorno fa un sindacato autonomo, Confintesa, per mano del suo segretario generale della Funzione pubblica, Claudia Ratti, lancia un allarme. Guardate, dice, che lo Stato non sta versando la sua quota aggiuntiva di contributi prevista dalla legge, agli statali che aderiscono al fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio (una sorta di pensione di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati